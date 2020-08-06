Samsun'da gündüz vakti parkta alkol alan şahıslar ortalığı birbirine kattı | Video

Samsun’da gündüz vakti parkta alkol alarak kavga eden 1'i kadın 3 kişi ortalığı birbirine kattı.

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Anıtpark içerisinde meydana geldi. Gündüz vakti açıkta alkol alan 1'i kadın 3 kişi, bir süre sonra alkolün de etkisiyle bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışarak kavgaya tutuştu. Kavga eden şahısları yine alkol aldığı iddia edilen vatandaş ile çevredeki vatandaşlar ayırdı. Uzun süren tartışma sonrasında kadın olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar ise durumu polise bildirdi. Olay yerine gele polis ekipleri şahısları buradan uzaklaştırdı.