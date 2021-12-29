Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:59
Samsun'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı | Video 29.12.2021 | 13:44
00:27
29 ayrı suçtan ve 12 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı | Video 29.12.2021 | 14:32
01:15
Faul sonrasında halı saha boks ringine döndü | Video 29.12.2021 | 14:32
02:54
04:37
Suriye görevinden dönen komandolar evlatlarını öpücüklere boğdu | Video 29.12.2021 | 14:12
04:59
Arabasını disko topuna çeviren sürücüye, polisten 'yılbaşı' tarifesi | Video 29.12.2021 | 14:11
00:30
Ümraniye'de tünelde drift yapan maganda kamerada | Video 29.12.2021 | 13:53
00:17
Çerkezköy'de 960 litre sahte içki ele geçirildi | Video 29.12.2021 | 13:51
02:16
Fatih'te 4 katlı binanın teras katında yangın | Video 29.12.2021 | 13:38
01:59
Konya'da seyir halindeki otomobil alev aldı | Video 29.12.2021 | 13:21
10:36
01:37
Kocaeli'de araçlar karda mahsur kaldı! Yardıma vatandaşlar yetişti | Video 29.12.2021 | 13:14
00:47
Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan '10 parmağında 10 marifet var' dedirtti! 29.12.2021 | 13:10
01:55
06:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren haber | Video 29.12.2021 | 13:01
05:20
Esenyurt'ta 25 katlı lüks rezidansın sakinleri komşularını çıldırttı | Video 29.12.2021 | 13:01
02:48
Tunceli'de havalar soğudu, 'Ağlayan Kayalar' buz tuttu | Video 29.12.2021 | 12:57
05:36
Deprem konutlarında vatandaşların yüzü gülüyor | Video 29.12.2021 | 12:57
00:47
Polis duvarı kırıp geçti: Zulada kalaşnikof ele geçirildi! | Video 29.12.2021 | 11:46
Samsun’un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Ordu Karayolu Çarşamba ilçesi Ambarköprü Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba istikametine seyir halinde ilerleyen İsmail S. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü İsmail S. ve araçta yolcu olarak bulunan Sevda S., Nazlı S. ve Ümmühan E. yaralandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, 112 acil ambulans ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.