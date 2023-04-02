Samsun'da hareketli dakikalar! Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçıran şahıs böyle yakalandı | Video
Zonguldak Hopa seferi yapan yolcu otobüsü Samsun'da araçta bulunan bir yolcu tarafından kaptanın bıçakla rehin alınması sonucu kaçırıldı. Jandarmanın operasyonu sonucu şüpheli şahıs yakalanırken, kaptan ve muavin bıçaklı saldırgan tarafından hafif şekilde yaralandı. Ekiplerin şahsı yakaladığı anlar ise otobüsün kameralarına yansıdı.
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