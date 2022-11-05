Video Yaşam Samsun’da hastane dönüşü feci kaza kamerada: 2 ölü, 2 yaralı | Video
Samsun’da hastane dönüşü feci kaza kamerada: 2 ölü, 2 yaralı | Video

Samsun’da hastane dönüşü feci kaza kamerada: 2 ölü, 2 yaralı | Video

05.11.2022 | 12:17

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Samsun’da 2 aracın çarpışarak hurdaya döndüğü feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Gülşen Ertap'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Fahri Candan kontrolündeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar parçalara ayrıldı.

Kazada araçta sıkışan Fahri Candan ve Yakup Candan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Ağır yaralı Fahri Candan, Yakup Candan ve Gülşen Ertap, sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada, Ziynet Candan olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Fahri Candan ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Ziynet Candan'ın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Candan ailesinin sabah erken saatlerde hastaneye gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdiği öğrenildi.

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