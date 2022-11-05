Samsun’da hastane dönüşü feci kaza kamerada: 2 ölü, 2 yaralı | Video

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Samsun’da 2 aracın çarpışarak hurdaya döndüğü feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kazada araçta sıkışan Fahri Candan ve Yakup Candan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Ağır yaralı Fahri Candan, Yakup Candan ve Gülşen Ertap, sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada, Ziynet Candan olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Fahri Candan ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.
Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Ziynet Candan'ın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Candan ailesinin sabah erken saatlerde hastaneye gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdiği öğrenildi.