Samsun'da hastaneye giden ailenin bulunduğu ticari taksinin ağaca çarptığı kazada 1 ölü, 1 yaralı | Video
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Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Sakarlı mevkiinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolu üzerinde seyir etmekte olan İdris Gündoğdu idaresindeki 52 T 0041 plakalı ticari taksi, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Bulunduğu yerde sıkışan araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Ayşe Tomaçin Gündoğdu ise yaralandı. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Kaza yapan ailenin Samsun'a hastaneye gittiği bilgisine ulaşıldı.