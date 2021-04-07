Video Yaşam Samsun'da ilginç anlar! Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi | Video

Samsun'da ilginç anlar! Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi | Video

Samsun'da ilginç anlar! Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi | Video
07.04.2021 | 09:19

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Samsun’da gençlerin karıştığı kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Karnından bıçaklanan bir genç, sedyede ilk müdahalesinin ardından şarkı söylemesi dikkat çekti.

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Olay, saat 15.30 sıralarında Karadeniz Mahallesi Muradiye Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında çıkan sözlü tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada sol baldırından bıçaklanan B.K.(17) ve karnından bıçaklanan S.K.(17) Gazi Devlet Hastanesine, başından bıçak saplanan E.A. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından hastanede ilk tedavisi yapılan S.K.'nin sedye üzerinde yaralı vaziyetteyken şarkı söylemesi dikkat çekti. S.K., kendisini bıçaklayanları tanımadığını söyledi. S.K. ile birlikte hastaneye gelen arkadaşı ise olayı, "Biz araya kaynadık. Arkadaşım öndeydi. Onu bıçakladılar. Sanırım başkasına vuracaktı, arkadaşıma vurdu. Hayat sinemamızı ağlattılar" sözleriyle anlattı.

"KAVGAYI AYIRIRKEN OLAY MEYDANA GELDİ"
Kavgada sol baldırından bıçaklanan B. K., "Kavgayı ayırırken olay meydana geldi. Kavga edenleri tanımıyorduk. İnsanlık namına otururken bıçakladılar. Arkadaşım da kavgada yaralandı. O da karnından bıçaklandı. Onun durumu da iyi" dedi.

Kavgada başına bıçak saplanan E. A.'nın ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındığını belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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