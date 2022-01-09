Samsun'da iş kazası! Kereste makinesinin pervanesi boynunu kesti | Video

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Samsun'da bir kişi bakımını yaptığı kereste makinesinin pervanesinin koparak boynuna isabet etmesi sonucu ana damarı kesildi. Ağır yaralanan vatandaş, ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.
Olay, Terme ilçesi Gökçeağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kereste makinesinin bakımını yapan İlker Ö. iş kazası geçirerek ağır yaralandı. Makineden fırlayan pervane İlker Ö.'nün boynuna isabet ederek oradaki ana damarı kesti. Yakınları durumu 112'ye bildirdi. Önce Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı için Samsun'dan yardım istendi.
Şu ana kadar birçok acil vakaya intikal eden ambulans helikopter bu kez de ana damarı kesilen hasta için zamanla yarıştı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanındaki heliporttan havalanan helikopter, Terme Devlet Hastanesi bahçesine indi. Yaralı, sedye ile ambulans helikoptere taşındı. Yaralının takibini ambulans helikopter doktoru Murat Sezer yaptı.
Durumu ağır entübe şekilde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan İlker Ö. tedavi altına alındı.