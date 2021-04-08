Samsun’da kalp krizi geçiren kişinin ölüm anı kameralara yansıdı | Video
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Samsun'da iş yerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden bir kişinin o anları güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.