Video Yaşam Samsun’da kalp krizi geçiren kişinin ölüm anı kameralara yansıdı | Video

Samsun’da kalp krizi geçiren kişinin ölüm anı kameralara yansıdı | Video

Samsun’da kalp krizi geçiren kişinin ölüm anı kameralara yansıdı | Video
08.04.2021 | 20:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Samsun’da kalp krizi geçiren kişinin ölüm anı kameralara yansıdı | Video 00:53
Samsun’da kalp krizi geçiren kişinin ölüm anı kameralara yansıdı | Video 08.04.2021 | 20:09
Müge Anlı'da canlı yayında kocaya uçan tekme! Müge Anlı'dan o görüntülere sert tepki Karı koca arasındaki mahrem sırları... 04:12
Müge Anlı'da canlı yayında kocaya uçan tekme! Müge Anlı'dan o görüntülere sert tepki "Karı koca arasındaki mahrem sırları..." 08.04.2021 | 16:39
Aç kalan yaban keçileri köye indi | Video 00:34
Aç kalan yaban keçileri köye indi | Video 08.04.2021 | 16:38
SON DAKİKA: İzmir, Muğla ve Ege'de 8 büyüklüğünde deprem ve volkanik hareketlilik açıklaması! 04:20
SON DAKİKA: İzmir, Muğla ve Ege'de 8 büyüklüğünde deprem ve volkanik hareketlilik açıklaması! 08.04.2021 | 15:52
Antalya öldürülen Süleyman Eken'in kayıp kafatası ve göğüs kafesi aranıyor 02:39
Antalya öldürülen Süleyman Eken'in kayıp kafatası ve göğüs kafesi aranıyor 08.04.2021 | 15:51
Karantinada olması gerekirken otobüste yakalandı: 4 bin 50 lira ceza yedi | Video 01:44
Karantinada olması gerekirken otobüste yakalandı: 4 bin 50 lira ceza yedi | Video 08.04.2021 | 16:04
Silvan'da akraba aileler arasında hayvan otlatma kavgası: 2'si ağır 4 yaralı | Video 00:20
Silvan'da akraba aileler arasında hayvan otlatma kavgası: 2'si ağır 4 yaralı | Video 08.04.2021 | 15:56
İstanbul Esenyurt'ta ayağı tuvalet deliğine sıkışan çocuğun kurtarılma anı kamerada! 02:16
İstanbul Esenyurt'ta ayağı tuvalet deliğine sıkışan çocuğun kurtarılma anı kamerada! 08.04.2021 | 15:27
Kıl payı ile ölümden döndüler. O anlar kamerada | Video 03:54
Kıl payı ile ölümden döndüler. O anlar kamerada | Video 08.04.2021 | 15:20
Beylikdüzü'nde olay! Çocuğuyla kavga eden komşusunun oğlunu dövdü | Video 01:46
Beylikdüzü'nde olay! Çocuğuyla kavga eden komşusunun oğlunu dövdü | Video 08.04.2021 | 14:28
Tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu | Video 00:34
Tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu | Video 08.04.2021 | 14:28
Jandarma tarihi eseri müzeyi götürmek istedi, köylüler üzerine oturarak böyle tepki gösterdi: Veremem abi | Video 07:49
Jandarma tarihi eseri müzeyi götürmek istedi, köylüler üzerine oturarak böyle tepki gösterdi: "Veremem abi" | Video 08.04.2021 | 13:53
Kurdun dağ keçisi avı görüntülendi | Video 05:45
Kurdun dağ keçisi avı görüntülendi | Video 08.04.2021 | 14:04
Koruma altındaki 'Akdeniz Foku' görüntülendi | Video 00:12
Koruma altındaki 'Akdeniz Foku' görüntülendi | Video 08.04.2021 | 13:59
Antalya'da parkta tekmeli sopalı kavga | Video 00:34
Antalya'da parkta tekmeli sopalı kavga | Video 08.04.2021 | 14:01
TEM Otoyolu’nda lüks otomobiliyle makas atan sürücü yakalandı | Video 00:45
TEM Otoyolu’nda lüks otomobiliyle makas atan sürücü yakalandı | Video 08.04.2021 | 14:01
İstanbul TEM Otoyolu’nda lüks otomobiliyle makas atarak dehşet saçan sürücü kamerada 00:45
İstanbul TEM Otoyolu’nda lüks otomobiliyle makas atarak dehşet saçan sürücü kamerada 08.04.2021 | 13:41
Kocaeli'de kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu: Ortalık savaş alanına döndü! 02:59
Kocaeli'de kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu: Ortalık savaş alanına döndü! 08.04.2021 | 13:42
Antalya'da parkta tekmeli sopalı acımasız kavga kamerada! 3 kişiden bir kişiye karşı 00:34
Antalya'da parkta tekmeli sopalı acımasız kavga kamerada! 3 kişiden bir kişiye karşı 08.04.2021 | 13:41
Erzincan'da kurtla dağ keçisi arasındaki ölümcül mücadele kamerada 05:45
Erzincan'da kurtla dağ keçisi arasındaki ölümcül mücadele kamerada 08.04.2021 | 12:54

Samsun'da iş yerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden bir kişinin o anları güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA