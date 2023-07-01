Samsun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 01.07.2023 | 09:46 Samsun'da kamyonetin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Samsun'un Canik illçesi Devgeriş Mahallesi Atatürk Bulvarında saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ulutürk idaresindeki kamyonet, Cebrail Avşar yönetimindeki otomobil ile çarpıştı Kazada yaralanan Ayten Çam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.