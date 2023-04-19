Samsun’da kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 3 yaralı | Video
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kazada sürücü Bayram Can Pehlivan ve yanında bulunan Vural Savaş Süme ile Yunus Emre Batur yaralandılar. Sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındılar.
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