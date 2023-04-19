Samsun’da kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 3 yaralı | Video

Samsun istikametinden Havza'ya gelmekte olan Bayram Can Pehlivan yönetimindeki otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Havza üstgeçidinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.Kazada sürücü Bayram Can Pehlivan ve yanında bulunan Vural Savaş Süme ile Yunus Emre Batur yaralandılar. Sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındılar.