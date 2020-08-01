Video Yaşam Samsun'da kurbanlık boğanın park halindeki aracın üstünden geçtiği anlar olay oldu | Video

Samsun'da kurbanlık boğanın park halindeki aracın üstünden geçtiği anlar olay oldu | Video

Samsun'da kurbanlık boğanın park halindeki aracın üstünden geçtiği anlar olay oldu | Video
01.08.2020 | 17:00

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Samsun'da ürken dev kurbanlık boğanın adeta uçarcasına park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdiği atladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada binlerce defa izlenerek yorumlandı.

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Samsun'da kesime götürülen kurbanlık boğanın ürküp üzerine çıktığı park halindeki hafif ticari aracın sahibi emekli Veysel Yaşar (56) o anları anlattı. Yaşar, Kurban kesmek için oraya gitmiştik. Sonra bir baktık boğa kaçıyor. Boğayı arabanın üzerinde gördüm. 'Araba mahvolmuş, yazık olmuş arabaya' dedim, bir baktım ki bizim arabaymış. Jandarmada oradaydı, geldi tutanak tuttuk. Karşı taraf da zaten 'biz ödeyeceğiz zararı' dediler, öyle anlaştık. Eğer zararı karşılamazlarsa mahkemeye veriliyormuş konu. Kaskoya da sorduk, bize 'Mahkemeye verilip zararın karşılığı hayvanın sahibinden alınır ' dediler, ancak biz bunu istemedik. Kurbanlığın sahipleriyle anlaştık. 'Ne çıkarsa masraf karşılayacağız' dediler. Aracın tavanı ezildi, tampon ve aynalar, ön cam gitti. Kaputta da hasar var. İlk bakışta yaklaşık 8 bin TL'lik hasar olduğunu söylediler. Daha sonra ne çıkar masraf bilmiyoruz, araç şu an tamir için serviste dedi.


'ARACI BİR AY ÖNCE ALMIŞTIK'
Aracı daha bir ay önce satın aldığını söyleyen Yaşar, Hayvanın gözü kapalı olduğu için kaçmaya çalışırken bizim araca denk gelip atlamaya çalışıyor, üstüne çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin. Bu da Allah'tandır, ne yapalım. İlginç bir olay. Sahipleriyle medeni bir şekilde anlaştık sonuçta. Orada insanlara da saldırabilirdi. Gelen mala gelsin önemli değil. Yeter ki insanlara bir şey olmasın. Aracı da daha bir ay önce almıştım. Böyle bir olay oldu. Nasip kısmet, ne diyelim. Bayramda bir yere gidemedik, araç olmadığı için evde kaldık şeklinde konuştu.

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