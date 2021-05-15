Video Yaşam Samsun'da maganda kurşunu camı kırıp gardıroba saplandı; aile korku yaşadı

Samsun'da maganda kurşunu camı kırıp gardıroba saplandı; aile korku yaşadı

Samsun'da maganda kurşunu camı kırıp gardıroba saplandı; aile korku yaşadı
15.05.2021 | 10:04

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Samsun'da, bayram sabahı magandaların açtığı ateşte Esad Şengül'ün evinin yatak odası camından giren kurşun, iki noktadan sekerek gardıroba isabet etti. Büyük korku yaşadıklarını belirten Şengül, Allah'tan çocuklar uyuyordu, silah seslerini ve cam patlamasını duymadılar dedi.

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Olay, bayramın ilk günü İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram namazı sonrası uyumak için yatak odasına giden Esad Şengül, aniden gelen silah sesleriyle uyandı. Şengül, 2 noktadan seken kurşunun gardıroba isabet ettiğini gördü. Eşi ve 2 çocuğu ile birlikte cam olmayan bir odaya geçen Şengül ailesi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler detaylı incelemenin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.


'ALLAHTAN ÇOCUKLAR UYUYORDU'
Olay sırasında çocuklarının yan odada uyuduğunu belirten Esad Şengül, Çocuklar uyuduğu için ben de uzanmıştım. Buralarda bayramlarda genelde silah atılır, bu yüzden dışarıdan silah sesleri geliyordu. Uzandıktan 5-10 dakika sonra patlama gibi bir kırılma sesi ile uyandık. Kalktıktan sonra aynayı gördüm. Onu gördükten sonra kurşun geldiğini anladım. Apar topar odadan çıktık ve yan odadaki çocuklarım için tedirgin oldum. Daha sonra çocukları da alıp camın olmadığı antre bölümüne geçtik. Polis ekiplerine haber verdik, olay yeri inceleme geldi. Böyle bir olayı biz hafif atlattık, çok daha ciddi sorunlar olabilirdi. Biz ucuz atlattık ama Samsun'da başka olaylar da yaşandı. Can kayıplarının olmaması için duyarlılık oluşmasını istiyoruz. Bu tür olayların üzerine gidilmesi gerekiyor. Temennimiz böyle olayların hiç yaşanmaması. Allah'tan çocuklar uyuyordu silah seslerini ve cam patlamasını duymadılar diye konuştu.

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