Samsun'da minibüs takla attı: 4 yaralı | Video 27.04.2023 | 09:02 İstanbul'dan Trabzon'a giden minibüsün Samsun'da takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Gürgendağı mevkisi Samsun-Ankara kara yolunun 17. kilometresinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere, İstanbul'dan Trabzon'a giden Bekir Sıtkı Murat idaresindeki minibüs yoldan çıkarak su kanalına takla attı. Kazada, araç sürücüsü Bekir Sıtkı Murat ile Neriman Murat, Bora Çarıkçı ve Fatma Atagül yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.