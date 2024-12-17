Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı | Video
Samsun'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 10'u öğrenci 15 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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