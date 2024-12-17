Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı | Video 17.12.2024 | 14:18 Samsun'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 10'u öğrenci 15 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Öznur Aslan idaresindeki 55 C 0161 plakalı öğrenci servisi ile Seyit Abdullah Ayaz'ın kullandığı 55 ALE 353 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan 2 kişi ile birlikte servis şoförü, hostes ve 10'u öğrenci toplam 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ve kendi imkanları ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.