Samsun'da otomobilin yayaya çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Samsun'da kontrolden çıkan otomobil, karşıdan karşıya geçen Fahrettin C.'ye çarptı. Savrulan yayanın ağır yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, dün Terme ilçesi Saray Caddesi'nde meydana geldi. Asiye A. yönetimindeki 55 AFK 217 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil karşıdan karşıya geçen Fahrettin C.'ye, ardından beton duvara çarparak durdu. Fahrettin C. çarpmanın etkisiyle havalanarak yol kenarındaki bahçeye düştü. Araç içinde sıkışan sürücü ise vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Kazada otomobildeki 4 çocuk ise hafif yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan yaya Fahrettin C. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Fahrettin C.'nin tedavisi sürüyor. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.