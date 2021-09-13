Video Yaşam Samsun'da otomobilin yayaya çarpıp fırlattığı feci kaza kamerada | Video

Samsun'da otomobilin yayaya çarpıp fırlattığı feci kaza kamerada | Video

Samsun'da otomobilin yayaya çarpıp fırlattığı feci kaza kamerada | Video
13.09.2021 | 15:00

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Samsun'da otomobilin yayaya çarpıp havaya fırlatma anı güvenlik kamerasına yansırken, ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

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Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Yılmaz (19) idaresindeki otomobil yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 50 yaşındaki Mustafa Çelik'e çarptı. Otomobilin çarpmasının etkisiyle havaya fırlatarak yola düşen Mustafa Çelik ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü Ümit Yılmaz ise Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınıp bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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