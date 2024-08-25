Samsun’da sağanak etkili oldu, caddeler dereye döndü
Samsun’da etkili olan sağanak yağış sonucu Bafra ilçesinde cadde ve sokaklar göle döndü, iş yerleri ve evleri su bastı.
Meteoroloji ve AFAD'ın Samsun için turuncu kodlu uyarısının ardından beklenen kuvvetli yağış, bazı ilçeleri vurdu. Bafra ilçesinde sabaha karşı başlayan kuvvetli yağış, hayatı felç etti. Caddeler dere gibi aktı, ev ve işyerleri sular altında kaldı. İlçe merkezinde bazı bölgeler göle döndü. Çalışma nedeniyle kazılan çukura 2 otobüs ve birçok otomobil düştü. Vatandaşlar, yetersiz kalan Bafra Belediyesi ekiplerine tepki gösterdi.
Samsun'un Terme ilçesi de yağıştan nasibini aldı. Terme Çayı'nın debisi yükseldi.
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