Video Yaşam Samsun'da sağanak etkili oldu | Video
Samsun'da sağanak etkili oldu | Video

Samsun'da sağanak etkili oldu | Video

10.07.2023 | 09:25

Samsun'da birkaç gündür etkili olan sağanak sonrası bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

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Karadeniz'in tamamında etkili olan sağanak Samsun'da da gece saatlerinde etkisini artırdı. Aralıksız devam eden sağanağın ardından bazı cadde, sokak ve yollarda su birikintisi meydana geldi. Sabah hafta başlangıcında işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar yağışlardan olumsuz etkilendi. Bazı hafif raylı sistem (tramvay) raylarında da su seviyesi rayların üstüne çıktı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre yağışların 11 Temmuz Salı gününe kadar Samsun'da etkili olması beklenirken, 13 Haziran Çarşamba gününden itibaren ise yağışların yerini sıcak hava dalgasına bırakacağı, az bulutlu ve kavurucu sıcakların etkili olacağı tahmin ediliyor.

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