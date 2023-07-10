Samsun'da sağanak etkili oldu | Video
Samsun'da birkaç gündür etkili olan sağanak sonrası bazı noktalarda su birikintileri oluştu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre yağışların 11 Temmuz Salı gününe kadar Samsun'da etkili olması beklenirken, 13 Haziran Çarşamba gününden itibaren ise yağışların yerini sıcak hava dalgasına bırakacağı, az bulutlu ve kavurucu sıcakların etkili olacağı tahmin ediliyor.
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