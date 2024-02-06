Samsun'da silahla yaralama zanlısı 4 kişi adliyede | Video 06.02.2024 | 16:33 Samsun'da bir kişinin hem bıçakla hem de tüfekle vurularak yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı ve bıçaklı saldırıya uğrayan C.G. yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan C.G. tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili B.Ç.,M.B., E.T. ve A.K.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.