Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde alacak-verecek meselesinden hısımlar arasında çıkan silahlı kavgada Serhat Sarıoğlu (23) hayatını kaybetti, babası Şakir Sarıoğlu (50) ile kayınbiraderi Murat Yüksel yaralandı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi?nde meydana geldi. İddiaya göre Serhat Sarıoğlu alacak verecek meselesinden arasında husumet bulunan kayınbiraderi Murat Yüksel ile sokak üzerinde karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar birbirine tabanca ile ateş etti. Silahlı kavgada Serhat Sarıoğlu ile babası Şakir Sarıoğlu ve Murat Yüksel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarşamba Devlet Hastanesi?ne kaldırılan yaralılardan Serhat Sarıoğlu hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Murat Yüksel ve Şakir Sarıoğlu?nun ise tedavileri sürüyor. Olayla ilgili Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.