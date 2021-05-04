Samsun'da site görevlisini bıçaklayıp el hareketi yapan şahıs kamerada
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Samsun'da site sakini M.F.İ. (34) tartıştığı site görevlisi F.A.'yı (25) omzundan bıçakla yaralandı. Bıçağı klozete attığını söyleyen M.F.İ, kendisini görüntüleyen gazetecilere de, "Bunu da çek" diyerek el hareketi yaptı.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Atakum ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Site görevlisi F.A. ile site sakini M.F.İ. arasından bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sonucunda site görevlisi F.A. omzundan bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesinin ardından F.A., Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan M.F.İ, suç aleti bıçağı klozetin içine attığını söyledi. Gözaltına alınan ve sağlık raporu için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilen M.F.İ., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bunu da çek" diyerek el hareketi yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.