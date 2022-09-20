Video Yaşam Samsun'da suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı kararı | Video
Samsun'da suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı kararı | Video

Samsun'da suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı kararı | Video

20.09.2022 | 09:46

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Samsun merkez ve Bafra ve Yakakent ilçesinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun merkez ile Bafra ve Yakakent ilçelerinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgüt faaliyeti çerçevesinde tefecilik, yağma, uyuşturucu madde ticareti suçları başta olmak üzere bir çok suç faaliyeti tespit edilen suç örgütüne üyesi 17 kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyona KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda yine çok sayıda silah ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

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