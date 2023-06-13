Samsun'da taksici selde aracıyla suyun içinde mahsur kaldı | Video 13.06.2023 | 08:55 Samsun'da etkili olan selden dolayı aracı su içinde kalan taksi şoförü uzun süre kurtarılmayı bekledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı otogar çevre yolu köprü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da sahaba karşı etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Otagara yolcu götürüp geri dönen taksi şoförü Hasan Balcıoğlu bir süre aracın içinde kurtarımayı bekledi. Su seviyesi yükselince aracın üzerine çıktı. Bura da da bekleyen Balcıoğlu, su seviyesi biraz düşünce kendi imkanları ile yürüyerek sudan çıktı.