Video Yaşam Samsun'da tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı | Video
Samsun'da tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı | Video

Samsun'da tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı | Video

02.08.2024 | 13:02

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde saat 09.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.(57) bıçaklı saldırıya uğrayarak sol göğüs ve sağ diz altından yaralanarak hastanelik oldu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.B. tedavi altına alındı. M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
M.B.'yi bıçaklayan M.A.T. (19) ve yanında bulunan M.H.(23) olay yerinden motosiklet ile kaçtı. M.A.T. ve M.H. polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı M.B., "Yalandan tartışma çıkardı. Tişörtsüz geldi, tişört sordu. Makineyi çalıştırdım çamaşırları attım. Bunlar misafirlerimdi. Azmettirici var bu işin içinde. Bir hiç yüzünden tartışmayı büyüttüler. Ben merhametli davrandığım için böyle oldum. Mücahit onu tutsaydı olay olmayacaktı" dedi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Türkiye’nin sondaj gemisi Abdülhamid Han, Zeytinburnu açıklarında böyle görüntülendi | Video 03:09
Türkiye’nin sondaj gemisi Abdülhamid Han, Zeytinburnu açıklarında böyle görüntülendi | Video 02.08.2024 | 14:01
Cinayette kan donduran detay: Sevgilisinin başına taş ve keserle, oğlunu da boğarak öldürdü! | Video 03:32
Cinayette kan donduran detay: Sevgilisinin başına taş ve keserle, oğlunu da boğarak öldürdü! | Video 02.08.2024 | 13:27
Samsun’da tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı | Video 01:46
Samsun'da tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı | Video 02.08.2024 | 13:02
Diyarbakır’da terör propagandası yapan 5 şüpheli serbest bırakıldı | Video 02:51
Diyarbakır’da terör propagandası yapan 5 şüpheli serbest bırakıldı | Video 02.08.2024 | 11:48
Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı: 5 yaralı | Video 02:25
Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı: 5 yaralı | Video 02.08.2024 | 10:45
Alkollü magandaya gözaltı… Rastgele ateş etti… 00:14
Alkollü magandaya gözaltı… Rastgele ateş etti… 02.08.2024 | 10:21
5 gün önce kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor | Video 02:42
5 gün önce kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor | Video 02.08.2024 | 11:21
Hassas burunlu ‘Barbara’ 46 kilogram esrarı buldu | Video 00:47
Hassas burunlu ‘Barbara’ 46 kilogram esrarı buldu | Video 02.08.2024 | 10:21
Kayseri’de iş yeri kurşunlama olayına karışan 15 kişi gözaltına alındı | Video 00:36
Kayseri'de iş yeri kurşunlama olayına karışan 15 kişi gözaltına alındı | Video 02.08.2024 | 10:07
Kızını hastaneye götürmüştü, baba ve oğlunun dönüş yolunda hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 03:26
Kızını hastaneye götürmüştü, baba ve oğlunun dönüş yolunda hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 02.08.2024 | 09:52
Avcılar’da fabrikada çıkan yangının etkisi günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı | Video 02:57
Avcılar’da fabrikada çıkan yangının etkisi günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı | Video 02.08.2024 | 08:55
Denizli’de işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı | Video 04:14
Denizli'de işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı | Video 02.08.2024 | 08:50
145 suç kaydı ve 28 yıl hapis cezası vardı, eski eşinin evinde yakalandı | Video 00:23
145 suç kaydı ve 28 yıl hapis cezası vardı, eski eşinin evinde yakalandı | Video 01.08.2024 | 16:20
Otluk alanda çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı: Alevler korkuttu | Video 00:44
Otluk alanda çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı: Alevler korkuttu | Video 01.08.2024 | 16:12
Van’da hemzemin geçitte kaza: Tren otomobili 100 metre sürükledi, 1 yaralı | Video 01:29
Van'da hemzemin geçitte kaza: Tren otomobili 100 metre sürükledi, 1 yaralı | Video 01.08.2024 | 16:08
Mersin’de son kullanım tarihi geçmiş binlerce ürün ele geçirildi | Video 00:22
Mersin’de son kullanım tarihi geçmiş binlerce ürün ele geçirildi | Video 01.08.2024 | 16:10
Siverek’te yol verme kavgasında 2 grup birbirine girdi | Video 00:37
Siverek'te yol verme kavgasında 2 grup birbirine girdi | Video 01.08.2024 | 15:35
İzmir’de yangın: 3 fabrika, 5 araç zarar gördü | Video 01:32
İzmir’de yangın: 3 fabrika, 5 araç zarar gördü | Video 01.08.2024 | 15:13
Yola fırlayan küçük çocuğa hafif ticari araç böyle çarptı | Video 00:27
Yola fırlayan küçük çocuğa hafif ticari araç böyle çarptı | Video 01.08.2024 | 14:54
Kayseri’de 41 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı | Video 00:48
Kayseri'de 41 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı | Video 01.08.2024 | 14:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA