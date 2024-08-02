Samsun'da tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı | Video
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde saat 09.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.(57) bıçaklı saldırıya uğrayarak sol göğüs ve sağ diz altından yaralanarak hastanelik oldu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.B. tedavi altına alındı. M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Yaralı M.B., "Yalandan tartışma çıkardı. Tişörtsüz geldi, tişört sordu. Makineyi çalıştırdım çamaşırları attım. Bunlar misafirlerimdi. Azmettirici var bu işin içinde. Bir hiç yüzünden tartışmayı büyüttüler. Ben merhametli davrandığım için böyle oldum. Mücahit onu tutsaydı olay olmayacaktı" dedi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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