Samsun'da uyuşturucu madde satışına 1 tutuklama | Video
Samsun'da uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar neticesinde B.G.?nin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldı.
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