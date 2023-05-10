Video Yaşam Samsun'da uyuşturucu madde satışına 1 tutuklama | Video
Samsun'da uyuşturucu madde satışına 1 tutuklama | Video

Samsun'da uyuşturucu madde satışına 1 tutuklama | Video

10.05.2023 | 16:00

Samsun'da uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar neticesinde B.G.?nin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldı.

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Yapılan soruşturma kapsamında şüpheliyle fiziki temas kuran bir kullanıcıdan 0,70 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmesi üzerine, satış yapan B.G.?nin evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 4 paket halinde toplam 31,51 gram metamfetamin maddesi, 8,44 gram esrar maddesi, 49 kapsül sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satısından elde edildiği değerlendirilen 191 Dolar, 20 Euro ve 6520 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışından gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcıya verdiği ifadenin ardından mahkemeye çıkarılan B.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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