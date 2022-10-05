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OTOMATİK OYNAT
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi adliyeye sevk edildi | Video 05.10.2022 | 16:37
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Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı | Video 05.10.2022 | 14:51
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Kadınları takip eden şüpheli yakalandı | Video 05.10.2022 | 14:51
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AK Parti İzmir’in basın açıklamasında arbede | Video 05.10.2022 | 14:49
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Mağazadaki cüzdan hırsızlığı kamerada | Video 05.10.2022 | 14:46
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Çete üyelerinin darp ve dayak görüntüleri ortaya çıktı | Video 05.10.2022 | 14:01
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Hırsız, motosiklet sahibi tarafından yakalanınca bıçak çekti | Video 05.10.2022 | 13:03
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Şehit polisin katili 12 yıl sonra yakalandı | Video 05.10.2022 | 12:33
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Kadınlarla tuzak kurup şantaj yaptılar! Ölüm Çetesi’ne operasyon | Video 05.10.2022 | 11:59
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Köpeği çocukların üstüne saldı, korkan çocuk otomobilin üstüne çıktı | Video 05.10.2022 | 12:06
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Edirne'de TIR'da 16 bin 385 kaçak elektronik sigara ele geçirildi | Video 05.10.2022 | 11:58
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.