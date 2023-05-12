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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahıs tutuklandı | Video

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahıs tutuklandı | Video

12.05.2023 | 15:16

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Edinilen bilgilere göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.A.K.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen M.A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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