Video Yaşam Samsun'da vahşet! Cezaevinden çıktı, eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü | Video

Samsun'da vahşet! Cezaevinden çıktı, eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü | Video

Samsun'da vahşet! Cezaevinden çıktı, eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü | Video
30.05.2021 | 12:41

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Samsun'un Bafra ilçesinde karısını 25 bıçak darbesiyle öldüren şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Olay, sabah saat 04.30 sıralarında Emirefendi Mahallesi Şehit Piyade Er Alahattin Koçak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Y. (36) ve eşi Kamile Yavuz (33) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Faruk Y., 2 çocuk annesi eşi Kamile Y.'yi bıçakladı. Sesleri duyan komşuları polise ve 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan koca ise polis ekiplerince Alpaslan Mahallesi Çiftlik Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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