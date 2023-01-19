Samsun'da yalancı bahar: Termometreler 24 dereceyi gösterdi | Video
Samsun’da 19 Ocak'ta yalancı bahar yaşanırken, termometreler 24,1 dereceyi gösterdi.
"61 YILDIR BÖYLE SICAK KIŞ GÖRMEDİM"
Doğduğundan beri bu kadar sıcak geçen bir kış hatırlamadığının altını çizen Erdal Şahin, "Ben 61 yaşındayım. Bu yaşıma kadar Samsun'da bu ayda böyle bir sıcaklık görmedim. Bu kadar sıcak olduğu olmuştu ama en fazla 2-3 gün sürmüştü. Bu kadar uzun sürenini görmemiştim. Allah sonumuzu hayretsin. Şu anda bu mevsimde sıcaklıklar en fazla 10 derece civarında olurdu. Bu sene ise kışın yazı yaşıyoruz. Artık mont da giymiyoruz. Bu sıcaklarda bize mont bize yük oluyor" dedi.
"ŞU ANDA 1 METRE KAR OLMASI GEREKİRDİ"
Önceki yıllarda Samsun'da aynı günlerde kar olduğunu ifade eden Cemalettin Kılıç, "Bu mevsimde Samsun'da şu anda 1 metre kar olması gerekirdi. Bu havalar pek iyi gitmiyor. Afet diyebiliriz. Toprağın şu anda kar suyunu emmesi gerekiyordu. 68 yaşındayım, bu kadar sıcak geçen bir kış daha önce görmedim. 1980'lerde Ocak ayında Samsun merkezde 2 metreye yakın kar vardı. Şehrin içerisinde buzdan gidemez, kenarlara tutunarak evimize giderdik. Bu havalar tarım açısından da iyi değil" diye konuştu.
"MONT GİYMEYİ BIRAKTIK"
Kış boyunca mont giymediklerini belirten Yılmaz Karataş, "Geçen sene bu ayda ana yolda kardan zor gidiyorduk. Araba aldığım için hatırlıyorum. Havalar da soğuk geçiyordu. Elimizden bir şey gelmiyor. Hava yaz gibi olduğundan mont giymiyoruz. Daha önceden aralık ve ocak aylarının bu kadar sıcak geçtiği bir kışı hatırlamıyorum. Yaz havası gibi güneş ve sıcak olduğu için de açık havada oturup, güneşleniyorum" şeklinde konuştu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Samsun'da hava sıcaklıklarının 5 gün daha güneşli ve 15-19 derece arasında olması tahmin ediliyor. Meteoroloji Samsun'da hava sıcaklığını 19 derece gösterirken, şehirdeki termometreler güneşin de etkisiyle 24,1 derece olarak ölçtü. Samsun'da ocak ayında ortalama sıcaklık değeri 7,2 olarak kayıtlara geçerken, ocak ayında ölçülen en yüksek sıcaklık değeri de 31 Ocak 2001'de 24,2 derece olarak belirlenmişti.
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