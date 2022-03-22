Samsun'da yurda kaçak giren 5 afgan yakalandı | Video

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SAMSUN'da, yurda yasa dışı yollardan girip, hazırladıkları sahte seyahat izin belgesiyle Yunanistan'a gitmek isteyen Afganistan uyruklu 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, sınır dışı edildi.
Sahte seyahat izin belgesi düzenledikleri tespit edilen Afganlar, emniyete götürüldü. Afganlar, işlemlerinin ardından Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine teslim edilerek sınır dışı edildi.