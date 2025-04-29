Samsun’da yürek ısıtan olay: Bulduğu içi dolar dolu cüzdanı polise teslim etti | Video
Samsun’da bir vatandaş, alışveriş merkezine giderken yol kenarında bulduğu için dolar dolu cüzdanı polise teslim etti.
"BİZİ ANNE VE BABAMIZ ÖYLE BÜYÜTTÜ"
Yaşadığı durumu anlatan Hatice Sağlam Şenyer, "Kız kardeşimle alışveriş merkezine gidiyordum. Kaldırımın kenarında bir cüzdan gördüm. Yüklü olduğunu bilemedim. Eve geldim ve içine baktım. Yüklü miktarda para gördüm. Araştırdım ve kimin olduğunu bulamadım. Polislere bildirelim ve sahibini bulalım istedik. İlk önce tabii ki vatandaşlık görevimi yaptım. Olması gereken de bu. Herkes böyle yapsın. Cüzdanı kaybeden de sevinsin. Bu zamana kadar kimsenin 1 TL'si bize nasip olmadı. Bizi anne ve babamız öyle büyüttü" dedi.
"PARAYA HİÇ DOKUNMADAN KURUŞU KURUŞA TESLİM ETMEK İSTEDİK"
62 yaşındaki Hasan Şenyer ise "Eşimin düşüncelerine katılıyorum. Doğrusunu yaptı. Bana söyledi. İlk başta bana şaka yaptı. 'Sana bir cüzdan aldım' dedi. Cüzdanda yüklü miktarda parayı görünce bu şaka değil dedim. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu polise bildirdik. İnsanlık görevimizi yaptık. Bize helal para nasip olsun dedik. Paraya hiç dokunmadan kuruşu kuruşa teslim etmek istedik" diye konuştu.
Parayı teslim alan polisler de Şenyer ailesine teşekkür etti.
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