Video Yaşam Samsun'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı | Video
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı | Video

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı | Video

28.07.2023 | 15:26

Samsun'da meydana gelen 3 araçlı trafik kazasında yol kenarındaki refüje çarparak otomobili kullanılmaz hale gelen bir sürücü yaralandı.

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Kaza, İlkadım ilçesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan otomobili kullanılan Rıdvan A. (21) önünde seyir halinde olan 2 otomobili geçmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. O sırada seyir halinde olan 1 kamyonete ve 1 otomobile çarpan sürücü refüje çarparak durabildi. Sürücü yaralanırken otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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