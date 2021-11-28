Samuray kılıcı, pala, satır, dikenli beyzbol sopası! Hepsi uyuşturucu baskınında bulundu | Video

İstanbul’da bir adrese düzenlenen uyuşturucu baskınında 88 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu serasına dönüştürülen adreste ayrıca Samuray kılıcı, zırh satır, iki pala, dikenli beyzbol sopası bulundu. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Polisi; Şile İlçesi Çavuş Mahallesi üzerinde bulunan bir adreste uyuşturucu madde yetiştirildiğini tespit etti. D.B.(32) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu serasına dönüştürülen adreste yapılan aramalarda 88 kök yaş Hint keneviri, 6 adet kurutulmuş kenevir, 308 gram esrar maddesi, 13.5 gram Hint keneviri tohumu, bir Samuray kılıcı, zırh satır, iki pala, dikenli beyzbol sopası ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.