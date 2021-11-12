Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in mesajı yürek burktu: “Düğünüm bahara olabilir”

İstanbul’daki iş seyahati sırasında akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişinin samuray kılıçlı saldırısına uğrayıp hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in (28) komşusu Sevtap Acar, Cengiz ile yaptığı mesajlaşmadaki “Düğünüm bahara olabilir” mesajı yürek burktu.

Ankara'da yaşayan ve mimarlık yapan 28 yaşındaki Başak Cengiz, işi gereği gittiği İstanbul'da psikolojisi bozuk olduğu ileri sürülen Can Göktuğ B. tarafından (27) samuray kılıçlı saldırı sonucu vahşice katledildi. Zanlı kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanırken genç mimarın cansız bedeni memleketi Ankara' ya getirilerek dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yenimahalle'de bulunan baba evinde taziyeler kabul edilirken Cengiz'in komşusu Sevtap Acar, Cengiz ile yaptıkları son konuşmaları gösterdi.

"DÜĞÜNÜM BAHARA OLABİLİR"

Acar ile Cengiz'in bir sosyal medya uygulaması üzerinden yaptıkları konuşmada düğün hakkında mesajlaşırken, Acar'ın "Düğünün ne zaman" diye ilettiği soru üzerine Cengiz'in düğününü bahar ayında yapacağını söylediği görüldü.