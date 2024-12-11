Video Yaşam "Sana aşığım" diyerek kendisini taciz ettiğini iddia ettiği kadını ve kardeşini vurmuş | Video

"Sana aşığım" diyerek kendisini taciz ettiğini iddia ettiği kadını ve kardeşini vurmuş | Video

11.12.2024 | 15:53

Kocaeli'de aşık olduğunu söyleyerek kendisini sürekli taciz ettiğini iddia ettiği kadını ve kız kardeşini toplam 16 yerinden tabanca ile vuran sanık hakim karşına çıktı. Sanık kadının kendisini sürekli rahatsız ettiği söylerken, kadın da sanığın kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

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Olay, 10 Kasım 2023 tarihinde Emekevler Mahallesi Paşadağ Caddesi üzerindeki iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gökhan K., ofisinde Nadire K. ve kız kardeşi Nigar Ü'ye tabanca ile defalarca ateş etti. Kurşunların hedefi olan Nadire K. ile Nigar Ü. kanlar içinde yerde kaldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kadınlar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri Gökhan K'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. İfadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BENDEN HOŞLANDIĞINI SÖYLEDİ"
"Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan açılan davanın 2'nci celsesi Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Gökhan K., Nigar Ü., Nadire K., tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanık Gökhan K., "Evli 3 çocuk babasıyım. 2018'de Nadire K'nin kayınpederi ile ortaklaşa şirket kurmuştuk. 2021 yılında anlaşmalı şekilde ortaklığımız bitti. Bu süre içerisinde Nadire, bizim ofisimizin karşısında butik dükkanı açtı. O süreçte kendisini tanıdım. Daha sonra bana çocuğunun okul çıktılarını çıkarmamı istedi. Bundan 2 gün sonra gece beni whatsapptan görüntülü aradı ve kapattı. Neden aradığını mesajla sorduğumda telefonun kendi kendine aradığını söyledi. Ertesi gün yine gece eşim yanımdayken görüntülü aradı. Yine telefonun kendi kendine aradığını söyledi. Başka bir gün de benle buluşmak istedi ve benden hoşlandığını söyledi. Böyle bir şeyin olmayacağını söyleyerek önünü kestim ve telefondan engelledim. Ancak beni eşinin ve başka kişilerin telefonundan aramaya, mesaj atmaya devam etti. Ben bu durumu kardeşime ve Nadire'nin eşine anlattım. Eşi özür diledi ve konuyu kapattık. Ancak aramalarına devam etti" diye konuştu.

"NADİRE, 'EŞİNİN KARŞISINA ÇIKACAĞIM VE SANA AŞIK OLDUĞUMU SÖYLEYECEĞİM' DEDİ"
Olay gününü anlatan sanık Gökhan K., "Olay günü ofise gittiğimde Nadire ve kız kardeşini dışarıda oturduklarını gördüm. Beni görünce yüksek sesle konuşarak beni tahrik edici söylemlerde bulundular. Ben sokakta sesimiz yükselmesin diye bunları ofise davet ettim. 'Bana nefes alacak yer bırakmadınız, ben mülk sahibiyim siz kiracısınız. Aramız biraz soğusun' diyerek başka yere dükkanlarını taşımalarını teklif ettim. Teklifimi kabul etmediler, bunun üzerine Nadire, 'Eşinin karşısına çıkacağım ve sana aşık olduğumu söyleyeceğim' dedi. Ayağa kalktık, itişme kakışma oldu. Bana vurmaya başladılar. Ben de ruhsatlı silahımı çıkardım. 'Küfürlü konuşarak hadi bizi vur' dedi, yüzüme tükürdü. Ben de istemsiz şekilde ateş ettim. Çok pişmanım, kendilerinden özür diliyorum" şeklinde konuştu.

"SANIK ABLAMDAN KARŞILIK ALAMADIĞI İÇİN BUNU KENDİNE YEDİREMEDİ"
Olaya ilişkin dinlenen Nigar Ü. ise "Gökhan sürekli ablam Nadire'yi mesaj yoluyla rahatsız ediyordu. Ablama çay içmeye davet ediyor ancak ablam kabul etmiyordu. Olaydan önce de Gökhan arabayla önümüzü kesti ve eve gelerek ablamı tartakladı. Olay günü de sanık konuşmak istediğini söyleyerek bize ofisin önünden seslendi. Ablamla ofisine gittiğimizde 'Dükkanları kapatıp buradan gideceksiniz, kafam size takık. Dükkanları kapatıp gitmezseniz sizi rezil ederim' diye ithamlarda bulundu. Ben de kendisine, '2 çocuğumla beraber geçinmeye çalışıyorum, ablam burada kaç yıldır esnaf, bir çevresi var, neden göndermek istiyorsun' dedim. Bunun üzerine sanık, 'Gideceksiniz, yoksa sizi vururum' dedi. Ablam da 'Akrabayız, ne istiyorsun bizden' dedi. Biz gitmek isteyince defalarca ateş etti. 'Onlar burada ölecekler'' diyerek kimseyi içeriye almadı. Sanık ablamdan karşılık alamadığı için bunu kendine yediremedi. Tehdit edildiğimiz için daha önce şikayette bulunamadık. 9 tane mermi yedim, şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Nadire K., de vücuduna 7 kurşun yediğini şikayetçiyi olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

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