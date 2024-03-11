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Sanal bahis borcu yüzünden kuyumcu soyan şüpheliler, tutuklandı | Video

Sanal bahis borcu yüzünden kuyumcu soyan şüpheliler, tutuklandı | Video

11.03.2024 | 11:37

Bursa’da bir kuyumcudan 3.5 milyon lira değerinde altın çalan kar maskeli ve silahlı soyguncular, polisin amansız takibiyle 8 saat geçmeden kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler, ifadelerinde sanal bahis borcu için kuyumcu soygununu gerçekleştirdiklerini söyledi. Şahısların sahte plakayla gerçek plakayı değiştirme anları da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Selçukbey Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar maskeli ve eli silahlı 2 şahıs, M.M.'ye (55) ait kuyumcu dükkanının önüne otomobille geldi. Bir süre etrafı gözetleyen şüpheliler, ellerindeki çantayla inerek kuyumcuya girdi. Yaklaşık 1 dakika gibi kısa bir sürede vitrinde bulunan 3,5 milyon liralık altınları alan şahıslar kayıplara karıştı. Polis, şüphelilerin 5 kilometrelik kaçış güzergahındaki 96 güvenlik kamerasını teker teker inceledi. Yapılan incelemelerde şahısların kuyumcu soygunu öncesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde başka bir otomobilin plakasını çaldıkları ve Çınarönü Mahallesi'nde sahte plakayla orijinal plakayı değiştirdikleri de belirlendi.

OTOMOBİLİN KİRALIK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Otomobilin kiralık olduğu tespit edilirken, şüphelilerin de kısa sürede kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin gasp ettikleri altınlarla birlikte aynı ilçenin Yavuzselim Mahallesi'nde bir evde saklandıklarını tespit edilmesi üzerine polis akşam saatlerinde operasyon için düğmeye bastı.
Kısa sürede eve operasyon düzenleyen ekipler, 4 suç kaydı bulunan Ö.A. (20) ile E.Ç.'yi (18) altınlar ve olay anında kullandıkları tabancalar ile birlikte, olaydan 8 saat sonra kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki ifadesinde sanal bahis borcu olduğunu ve o nedenle böyle bir plan yaptıklarını itiraf ettiği öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin soygundan 1 gün önce kuyumcunun olduğu yere gelerek keşif yaptıkları öğrenildi.

SAHTE PLAKAYI GERÇEK PLAKAYLA DEĞİŞTİRİRKEN GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR
Soygunu gerçekleştiren şüpheliler, Çınarönü Mahallesi'nde bir ara sokağa girerek bagajdan kiraladıkları aracın plakasını sahte plakayla değiştirirken, güvenlik kamerasına yakalandılar. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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