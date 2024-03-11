Sanal bahis borcu yüzünden kuyumcu soyan şüpheliler, tutuklandı | Video
Bursa’da bir kuyumcudan 3.5 milyon lira değerinde altın çalan kar maskeli ve silahlı soyguncular, polisin amansız takibiyle 8 saat geçmeden kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler, ifadelerinde sanal bahis borcu için kuyumcu soygununu gerçekleştirdiklerini söyledi. Şahısların sahte plakayla gerçek plakayı değiştirme anları da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
OTOMOBİLİN KİRALIK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Otomobilin kiralık olduğu tespit edilirken, şüphelilerin de kısa sürede kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin gasp ettikleri altınlarla birlikte aynı ilçenin Yavuzselim Mahallesi'nde bir evde saklandıklarını tespit edilmesi üzerine polis akşam saatlerinde operasyon için düğmeye bastı.
Kısa sürede eve operasyon düzenleyen ekipler, 4 suç kaydı bulunan Ö.A. (20) ile E.Ç.'yi (18) altınlar ve olay anında kullandıkları tabancalar ile birlikte, olaydan 8 saat sonra kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki ifadesinde sanal bahis borcu olduğunu ve o nedenle böyle bir plan yaptıklarını itiraf ettiği öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin soygundan 1 gün önce kuyumcunun olduğu yere gelerek keşif yaptıkları öğrenildi.
SAHTE PLAKAYI GERÇEK PLAKAYLA DEĞİŞTİRİRKEN GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR
Soygunu gerçekleştiren şüpheliler, Çınarönü Mahallesi'nde bir ara sokağa girerek bagajdan kiraladıkları aracın plakasını sahte plakayla değiştirirken, güvenlik kamerasına yakalandılar. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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