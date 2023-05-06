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Sanal devriye ekipleri 3 milyon TL dolandıran şüphelileri yakaladı | Video

Sanal devriye ekipleri 3 milyon TL dolandıran şüphelileri yakaladı | Video

06.05.2023 | 09:57

Adana'da internet üzerinden sahte ilan verip 13 kişiden 3 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 8 şüpheliden 2’si tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı sanal devriye ekibi, sosyal medya ve internet sitelerine verdikleri sahte ilanlarla 13 kişiyi 3 milyon lira dolandıran şebekeyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Takip sırasında şüphelilerin, 'sazan sarmalı' yöntemiyle 2 kişiyi dolandırdıkları da belirlendi. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, 8 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda şebekenin liderliğini yaptığı öne sürülen A.G'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 bin lira değerinde ziynet eşyası, 40 bin TL nakit para, farklı kişilere ait 29 banka kartı, 10 uzun namlulu silah fişeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyete götürülerek ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden A.G. ile birlikte 2 kişi tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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