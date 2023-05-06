Sanal devriye ekipleri 3 milyon TL dolandıran şüphelileri yakaladı | Video
Adana'da internet üzerinden sahte ilan verip 13 kişiden 3 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 8 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Emniyete götürülerek ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden A.G. ile birlikte 2 kişi tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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