Sanal dolandırıcılar 10 yıla kadar ceza aldı, gerçek polis tek tek yakaladı: 9 gözaltı | Video
Mersin polisi, bilişim sistemlerini kullanarak sanal dolandırıcılık yapan ve 10 yıla kadar hapis cezası alan 9 şahsı düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Yakalanan şahısların adreslerinde yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet G3 mermisi,33 adet tabanca mermisi ve ses fişeği ele geçirdi.
Yakalanan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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