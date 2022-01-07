Video Yaşam Sanal gerçeklik gözlüğüyle ineklerin süt verimliliği arttı | Video
Sanal gerçeklik gözlüğüyle ineklerin süt verimliliği arttı | Video

Sanal gerçeklik gözlüğüyle ineklerin süt verimliliği arttı | Video

07.01.2022 | 16:56

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Aksaray'da televizyondan izlediği bir haberden sonra ineklerine sanal gerçeklik gözlüğü ile yeşillik videosu izleten genç çiftçi İzzet Koçak, sanal gerçeklik gözlüğüyle ineklerin süt verimliliğini artırıyor.

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