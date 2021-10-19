Video Yaşam Sanatçı Erdal Erdoğan'a uçan tekmeli saldırı anı kamerada!
Sanatçı Erdal Erdoğan'a uçan tekmeli saldırı anı kamerada!

Sanatçı Erdal Erdoğan'a uçan tekmeli saldırı anı kamerada!

19.10.2021 | 10:53

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Son dakika haberleri... Şanatçı Erdal Erdoğan'ın istek şarkı çalmadığı gerekçesiyle uçan tekmeli saldırıya uğradığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı!

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