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OTOMATİK OYNAT
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El freni çekilmediği için hareket eden aracı durdurup, olası faciayı önledi 19.10.2021 | 11:18
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Kıraç toprakların turkuaz gerdanlığı renk cümbüşüne büründü 19.10.2021 | 10:54
01:06
Yol kenarındaki çukura motosikletiyle birlikte düşerek yaralandı 19.10.2021 | 10:51
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Sanatçı Erdal Erdoğan'a uçan tekmeli saldırı anı kamerada! 19.10.2021 | 10:53
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Konteyneri uyuşturucu serasına dönüştürmüşler 19.10.2021 | 10:41
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Milyon dolarlık yatlar ardı ardına yanaştı, bakan bir daha baktı 19.10.2021 | 10:10
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Kerpe Adası açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 19.10.2021 | 10:12
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Avcılar'da yolunu kestiği araçtakilerden dayak yedi 19.10.2021 | 09:49
02:54
Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi 19.10.2021 | 09:40
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Kırıkkale'de tır şarampole düştü: 1 yaralı | Video 19.10.2021 | 09:37
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Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem! Antalya'da şiddetli hissedildi | Video 19.10.2021 | 09:24
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İstanbul'un birçok ilçesinde uyuşturucu operasyonu | Video 19.10.2021 | 08:45
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Adana'da 90 firariye yönelik şafak operasyonu | Video 19.10.2021 | 08:45
Son dakika haberleri... Şanatçı Erdal Erdoğan'ın istek şarkı çalmadığı gerekçesiyle uçan tekmeli saldırıya uğradığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı!