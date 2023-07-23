Sanayi sitesinde feci ölüm! Kullandığı forkliftin altında kaldı | Video
Tuzla'da kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu altında kalan işçi Ali Tatlı hayatını kaybetti.
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