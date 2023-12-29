Video Yaşam Sanayi sitesinde oksijen tüpü patladı | Video
Sanayi sitesinde oksijen tüpü patladı | Video

Sanayi sitesinde oksijen tüpü patladı | Video

29.12.2023 | 06:05

Giresun’un Espiye ilçesinde Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir şekilde tüp patlaması meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken 2 iş yeri tamamen kullanılmaz hale geldi.

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Edinilen bilgilere göre, Espiye ilçesinde sanayi sitesinde bulunan kaporta dükkanında oksijen tüpünden yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar kendileri dışarı atarken, olay yerine gelen Espiye Belediye İtfaiye ekipleri söndürme çalışmaları başlattı. Kontrol altına alınan yangında iki iş yeri kullanılmaz hale geldi.
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