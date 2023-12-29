Sanayi sitesinde oksijen tüpü patladı | Video
Giresun’un Espiye ilçesinde Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir şekilde tüp patlaması meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken 2 iş yeri tamamen kullanılmaz hale geldi.
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