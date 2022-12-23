Video Yaşam Sancaktepe TEM’de cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video
Sancaktepe TEM’de cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video

Sancaktepe TEM’de cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video

23.12.2022 | 08:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kar yok, soğuğu var: Su akıntıları ve araç camları buz tuttu | Video 02:31
Kar yok, soğuğu var: Su akıntıları ve araç camları buz tuttu | Video 23.12.2022 | 09:33
D-100’de ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı | Video 01:09
D-100'de ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı | Video 23.12.2022 | 09:29
Sokak ortasındaki çatışmada 1 yaralı; o anlar kamerada | Video 03:26
Sokak ortasındaki çatışmada 1 yaralı; o anlar kamerada | Video 23.12.2022 | 08:47
Güvercinin başını koparan cani o anları sosyal medya hesabından paylaştı | Video 00:59
Güvercinin başını koparan cani o anları sosyal medya hesabından paylaştı | Video 23.12.2022 | 08:48
1.5 milyon dolara satacaklardı! Giresun’da 700 yıllık Tevrat ele geçirildi | Video 00:47
1.5 milyon dolara satacaklardı! Giresun’da 700 yıllık Tevrat ele geçirildi | Video 23.12.2022 | 08:48
Sancaktepe TEM’de cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 03:45
Sancaktepe TEM’de cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 23.12.2022 | 08:35
Alevlere teslim olan çatıyı söndürmeye çalışırken üzerine moloz düştü | Video 01:47
Alevlere teslim olan çatıyı söndürmeye çalışırken üzerine moloz düştü | Video 23.12.2022 | 08:34
Kökünü Kurutma operasyonunda yakalanan zehir tacirleri adliyeye sevk edildi | Video 02:45
"Kökünü Kurutma" operasyonunda yakalanan zehir tacirleri adliyeye sevk edildi | Video 23.12.2022 | 08:34
Balıkçı teknesi battı: 1 ölü, 1 kayıp | Video 00:30
Balıkçı teknesi battı: 1 ölü, 1 kayıp | Video 22.12.2022 | 22:42
Mezuniyet partisinde dans pisti çöktü: 29 yaralı | Video 00:59
Mezuniyet partisinde dans pisti çöktü: 29 yaralı | Video 22.12.2022 | 21:36
Otomobilde sıkışan baba ve kızı kurtarmak için ekipler seferber oldu | Video 03:27
Otomobilde sıkışan baba ve kızı kurtarmak için ekipler seferber oldu | Video 22.12.2022 | 19:59
İşyerinin önünde sehpayı böyle çaldı | Video 00:51
İşyerinin önünde sehpayı böyle çaldı | Video 22.12.2022 | 18:35
“Ciciş Kardeşler”den Ceyda Ersoy adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 01:15
“Ciciş Kardeşler”den Ceyda Ersoy adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 22.12.2022 | 17:04
İzmir’de aranan şahıslara yönelik dev operasyon: 32 gözaltı | Video 01:02
İzmir'de aranan şahıslara yönelik dev operasyon: 32 gözaltı | Video 22.12.2022 | 17:04
Kadıköy’de asansörde taciz şüphelisi motosikletli yakalandı | Video 01:28
Kadıköy'de asansörde taciz şüphelisi motosikletli yakalandı | Video 22.12.2022 | 17:03
DEAŞ’ın ’Ebu Zeyd /Üstaz Zeyd’ kod adlı sözde yöneticisi olduğu iddia edilen sanık hakim karşısında | Video 05:56
DEAŞ'ın 'Ebu Zeyd /Üstaz Zeyd’ kod adlı sözde yöneticisi olduğu iddia edilen sanık hakim karşısında | Video 22.12.2022 | 15:28
Bankadan aradıklarını söylediler, adına kredi çekip 100 bin lira dolandırdılar | Video 01:47
Bankadan aradıklarını söylediler, adına kredi çekip 100 bin lira dolandırdılar | Video 22.12.2022 | 15:28
Avcılar E-5’te polisin dur ihtarına uymayan hırsızlar, ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 02:45
Avcılar E-5’te polisin dur ihtarına uymayan hırsızlar, ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 22.12.2022 | 15:28
Avcılar E-5’te polisin dur ihtarına uymayan hırsızlar, ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 02:45
Avcılar E-5’te polisin dur ihtarına uymayan hırsızlar, ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 22.12.2022 | 15:32
Dükkanı boş bulan çocuk, 15 bin TL değerindeki telefonu böyle çaldı | Video 00:12
Dükkanı boş bulan çocuk, 15 bin TL değerindeki telefonu böyle çaldı | Video 22.12.2022 | 15:28

TEM Otoyolu Sancaktepe mevkiinde cip ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan cip takla atarak ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Sancaktepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara yönüne seyir halinde olan otomobil ile Dilek K. hakimiyetindeki siyah renkli cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan cip takla atarak yol ortasında ters döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan cip sürücüsü Dilek K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ile trafik akışı tekrardan normal haline döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kazayı gören vatandaş Hasan Mikser, "Baktım önümüzden bir araba takla ata ata gidiyordu. Arkadaşıma herhalde kaza oldu, dedim. Biz de hemen durup yardımına koştuk. Milleti çağırdık, gören durdu. Bir bayan yaralıydı. Bilinci yerindeydi. Telefonla ailesini aradı. Ambulans geldi" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA