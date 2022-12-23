Sancaktepe TEM’de cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video

TEM Otoyolu Sancaktepe mevkiinde cip ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan cip takla atarak ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Sancaktepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara yönüne seyir halinde olan otomobil ile Dilek K. hakimiyetindeki siyah renkli cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan cip takla atarak yol ortasında ters döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan cip sürücüsü Dilek K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ile trafik akışı tekrardan normal haline döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.Kazayı gören vatandaş Hasan Mikser, "Baktım önümüzden bir araba takla ata ata gidiyordu. Arkadaşıma herhalde kaza oldu, dedim. Biz de hemen durup yardımına koştuk. Milleti çağırdık, gören durdu. Bir bayan yaralıydı. Bilinci yerindeydi. Telefonla ailesini aradı. Ambulans geldi" ifadelerini kullandı.