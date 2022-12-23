Sancaktepe TEM’de cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video

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TEM Otoyolu Sancaktepe mevkiinde cip ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan cip takla atarak ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaş Hasan Mikser, "Baktım önümüzden bir araba takla ata ata gidiyordu. Arkadaşıma herhalde kaza oldu, dedim. Biz de hemen durup yardımına koştuk. Milleti çağırdık, gören durdu. Bir bayan yaralıydı. Bilinci yerindeydi. Telefonla ailesini aradı. Ambulans geldi" ifadelerini kullandı.