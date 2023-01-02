Video Yaşam Sancaktepe TEM'de feci kaza: Otobüsün çarptığı adam metrelerce savrularak hayatını kaybetti | Video
Sancaktepe TEM'de feci kaza: Otobüsün çarptığı adam metrelerce savrularak hayatını kaybetti | Video

Sancaktepe TEM'de feci kaza: Otobüsün çarptığı adam metrelerce savrularak hayatını kaybetti | Video

02.01.2023 | 15:50

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Sancaktepe TEM otoyolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza saat 13.30 sıralarında Sancaktepe TEM otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet K. isimli vatandaş TEM otoyolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada yolcu otobüsünün çarpması ile metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri otoyol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yerde yatan vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası olay yeri inceleme ekipleri çalışma yürüttü. Otoyol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı. Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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