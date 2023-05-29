Video Yaşam Sancaktepe’de 5 yaşındaki çocuk 3. kattan düşerek hayatını kaybetti | Video
Sancaktepe’de 5 yaşındaki çocuk 3. kattan düşerek hayatını kaybetti | Video

Sancaktepe’de 5 yaşındaki çocuk 3. kattan düşerek hayatını kaybetti | Video

29.05.2023 | 09:22

Sancaktepe’de 5 yaşındaki Neslihan A. 3. kattan düşerek hayatını kaybetti. Küçük çocuğun maganda kurşunu ile öldüğü iddialar üzerine Sancaktepe Kaymakamlığı açıklama yaptı.

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Olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sancaktepe Takva Caddesi'nde meydana geldi. Kendi odasının camından annesi ve kardeşlerinin baktığını gören Neslihan A. kendisi de aşağı bakmak isterken odasının camından düştü. Küçük kızın düştüğünü gören aile fertleri polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri ardından 5 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük kızın balkondan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, sosyal medyada 'Neslihan A.'nın maganda kurşunu ile öldüğü iddiaları üzerine kaymakamlık açıklama yaptı.

Konuya ilişkin Sancaktepe Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, "28 Mayıs 2023 Pazar günü akşam saatlerinde İlçemizin Safa Mahallesi Takva Caddesi Didenur Sokak'taki bir binanın 3. katındaki evin balkonundan düşen N. A. isimli çocuk, 112 Acil ekiplerince hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Hastanede düzenlenen doktor raporunda N. A. isimli çocuğun 'yüksekten düşme sonucu' hayatını kaybettiği belirtilmiştir" açıklamalarında bulundu.

Neslihan A.'nın teyzesi Zeynep Törün, "Annesi ile kardeşleri camdan bakarken Neslihan'da gelmiş, bakarken kaymış ve hayatını kaybetmiş. Kurşun değil, bugün Adli Tıp Kurumu'ndan rapor da gelecek. Çocuk kendi düşmesi sebebi ile hayatını kaybetti. Yani camdan bakarken düşüyor, annesi ile birlikte aradan gelip bakarken kendi odasından binanın arka tarafına düşüyor" dedi.

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