Sancaktepe'de binaya yıldırım düştü! Elektronik eşyalar zarar gördü | Video 22.06.2023 | 12:20 SANCAKTEPE'de bulunan 5 katlı binanın çatısına yıldırım düştü. Binada bulunan dairelerde bir çok elektronik eşya zarar gördü. Mahallede de bazı evler elektriksiz kaldı. Binada oturanlar zarar gören elektronik eşyalar nedeniyle binlerce lira zararlarının olduğunu belirtti. VİDEO DEVAM EDİYOR

lay, 17 Haziran Cumartesi günü saat 02.30 sıralarında Sancaktepe Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 4 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü binanın çatı kısmındaki beton parçalara ayrılırken, binada ve çevresindeki apartmanlarda elektrikler kesildi. Kesintiyle bazı evlerde bulunan elektronik eşyalar da zarar gördü. İddiaya göre, vatandaşların durumu yetkililere bildirmesine rağmen elektrik tesisatı arızalanan evlerde herhangi bir çalışma yapılmadı. Mahalle sakinleri ise yetkililerden yardım bekliyor.Oturduğu dairenin çatısına yıldırım düşen Latif Özdemir, "Ben evde değildim, haber geldi 'Yıldırım düştü' dediler. Çatıya düşmüş yıldırım. Çanakları ikiye bölmüş, yıldırım düştükten sonra binada bulunan elektronik malzemelerin hepsi zarar gördü. Kiminin çamaşır makinası, kiminin kombisi, kiminin televizyonu zarar gördü. Mahallede de zarar gören var. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Sadece elektrikleri yaptılar gittiler" dedi.Yıldırımın düşmesiyle evindeki elektronik cihazları çalışmayan Kemal Can, " Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan geceydi. Saat 02.25 sıralarıydı. Önce şiddetli bir şimşek çaktı sonra yıldırım düştü. Yan binadaki komşunun çatısına düştü, gece gündüz oldu biz yataktan sıçradık. Ortalık zifiri karanlık oldu herkes sokağa döküldü. Herkes korktu bomba sandı. Anladık ki yıldırım düşmüş karşı komşunun çatısınaç Bizim evde de elektrikler gitti. Televizyonumuz bozuldu; kombimiz yandı. Üstteki komşumuzun buzdolabı patladı. Bu binadaki herkesin cihazı bozuldu. Yan binadakilerin de uydu sistemleri gitti. Durum bu. Elektrik şirketini de aradık. Hasar kaydı oluşturduk binadaki herkes aradı. Geleceklerini söylediler bugün 5. gün oldu gelmediler. Yetkililerden yardım bekliyoruz, bizim kombimiz yandı. Bir hafta olacak banyo yapamıyoruz. Televizyonumuz çalışmıyor. Yüksek akım dolayısıyla bütün cihazlarımızı bozuldu. Mağduruz şu an. Hiçkimse ilgilenmiyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.