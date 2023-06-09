Video Yaşam Sancaktepe’de diş tedavisinde narkoz krizi: Yoğun bakıma alındı | Video
Sancaktepe’de diş tedavisinde narkoz krizi: Yoğun bakıma alındı | Video

Sancaktepe’de diş tedavisinde narkoz krizi: Yoğun bakıma alındı | Video

09.06.2023 | 13:16

Sancaktepe’de özel bir diş kliniğine tedavi olmak için giden 60 yaşındaki vatandaş, asistan doktorun yanlış müdahalesi sonrasında yüzünde ve vücudunda şişlikler meydana geldi. Uzun süre diş kliniğinde bekletilen ve beraberinde durumu ağırlaşan yaşlı kadın, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı, yoğun bakıma alındı. Diş kliniğinde yapılan müdahale sonrası enfeksiyonun vücuda yayıldığının belirlenmesiyle yaşlı kadın ameliyata alındı.

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Olay, geçtiğimiz Şubat ayında Sancaktepe'de bulunan özel bir diş kliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, Leyla Günden (60) isimli vatandaş diş tedavisi için özel bir kliniğe gitti. Tedavisine başladığı sırada asistan doktorun verdiği narkoz sonrası yaşlı kadın fenalaşmaya başladı. Klinik personeli ise yaşlı kadına bu durumun normal olduğunu söyleyerek yaklaşık 3 saat boyunca klinikte tuttu, defalarca ağrı kesici iğne yaptı. Eve gittiğinde yüzünde ve vücudunda şişlikler oluşmaya başlayan Günden, Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Leyla Günden yoğun bakıma alındı. Yapılan kontroller sonrası diş kliniğinde yapılan müdahalenin ardından enfeksiyonun vücuda yayıldığının belirlenmesiyle yaşlı kadın ameliyata alındı. Günden, tedaviler sonrası hayata tutundu. Diş kliniği tarafından mağdur edildiğini belirten Leyla Günden, olay sonrası hastane yönetiminin tüm dişlerini ücretsiz yapmayı teklif ettiğini iddia etti. Günden'in konuya ilişkin şikayetçi olduğu öğrenildi. Hastane yönetimiyse iddiaları reddetti.

"EŞİM ONLARDAN YARDIM İSTEDİ 'ÖLÜYOR' DEDİ"
Yaşanan olaya ilişkin konuşan Leyla Günden, "Ben bu kliniğe çürük dişimi çektirmek için geldim. Dişimde iltihap vardı. Asistan doktor dişime morfin vurduğu esnada acıdan kıvrandım. Kendisini uyardım. Beni dinlemedi. Bir anda şiş oluşmaya başladı. Beni bir odaya koydular. Eşim onlardan yardım istedi 'ölüyor' dedi, onlar 'ölmez' diyor. Ağzıma sürekli ağrı kesici iğne yaptılar. Ağzımdan kan çıkıyordu. Ağrı kesicileri yapıp bizi eve gönderdiler. Göğsüm ve kollarım şişince akşam saatlerinde hastaneye gittik. Beni ameliyata aldılar. Diş kliniğinde vurulan morfin sonrası enfeksiyon boyun kısmımda toplanmış. Beni direkt ameliyata aldılar, yoğun bakımda kaldım. Doktorlar yaşamaz demişler aileme. 3 kere öldüm 3 kere dirildim. Diş kliniğindeki asistan doktor hatasını kabul ediyor. Diş kliniğinin sahibi gelerek dişlerimi ücretsiz yaptırmayı teklif etti. İnsan canı bu kadar ucuz mu?" dedi.

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