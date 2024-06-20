Sancaktepe'de eşiyle tartışan şahıs intihar etti | Video
Sancaktepe'de eşiyle tartışan şahıs, ormanlık alanda ağaca bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi.
Mahalle sakinlerinden Orhan Kaya, "Otuyorduk, bir baktık ekip arabaları, itfaiye geldi. Bir şey oldu mu diye çıktık. Adam kendini asmış dediler" diye konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:35
03:01
04:04
Sancaktepe'de eşiyle tartışan şahıs intihar etti | Video 20.06.2024 | 08:47
03:15
Küçükçekmece’de 2 katlı geri dönüşüm depo binası alev alev yandı 20.06.2024 | 08:46
01:36
01:02
Aracın yol kenarındaki bahçeye uçtuğu feci kaza kamerada | Video 20.06.2024 | 08:48
02:27
01:12
Samsun'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı 20.06.2024 | 08:46
03:42
Bağcılar’da binanın çatısında tadilat esnasında yangın çıktı | Video 19.06.2024 | 15:48
02:19
"Neden korna çaldın" kavgası kamerada | Video 19.06.2024 | 15:23
00:26
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı | Video 19.06.2024 | 14:45
01:40
02:41
00:39
Yayla yolunda otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı | Video 19.06.2024 | 14:21
03:19
Adalar İskelesi'nde Bayram yoğunluğu; metrelerce kuyruk oluştu | Video 19.06.2024 | 13:18
01:01
İstanbul’da dondurmacıda tekme, yumruk ve tabureli kavga kamerada | Video 19.06.2024 | 12:44
03:04
Munzurlar, turistlerin ilgi odağı | Video 19.06.2024 | 10:47
00:45
Dur ihtarına uymadı, motosikleti bırakıp kaçtı | Video 19.06.2024 | 12:36
02:02
00:53
Şile'de atlar plajı birbirine kattı! İşte o anlar... | Video 19.06.2024 | 11:16