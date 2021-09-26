Video Yaşam Sancaktepe’de gölde kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı | Video

Sancaktepe’de gölde kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı | Video

Sancaktepe’de gölde kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı | Video
26.09.2021 | 09:35

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Sancaktepe’de Aydos Gölüne arkadaşlarıyla gelen kişi, gölde kayboldu. Gölde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

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Sancaktepe'de bulunan Aydos Gölü'ne dün öğleden sonra arkadaşlarıyla gelen Hüseyin Eriş (39) serinlemek suya girdi. Eriş, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, gölde kaybolan kişiyi aramak için çalışma başlattı. Balık adamlar da Eriş'i bulmak için gölde çalışmalar yürüttü. Gün boyu süren çalışmalarda kaybolduğu iddia edilen Erciş'e henüz ulaşılamazken havanın da kararmasıyla çalışmalara ara verildi.

Sabah erken saatlerde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam etti. Polis, İtfaiye ve Sualtı arama kurtarma balık adamları Aydos gölünde çalışmalara başladı. Öte yandan ailenin acılı bekleyişi de sürüyor.

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