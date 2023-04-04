Video Yaşam Sancaktepe'de hastane yöneticisi silahlı saldırıda öldürüldü! | Video
Sancaktepe'de hastane yöneticisi silahlı saldırıda öldürüldü! | Video

Sancaktepe'de hastane yöneticisi silahlı saldırıda öldürüldü! | Video

04.04.2023 | 12:24

SANCAKTEPE'de özel bir hastanenin yöneticisi olan Mehmet Işık, işine gitmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Işık, olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan kaçtı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün saat 06.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi, İkbal Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; özel bir hastanede yönetici olan Mehmet Işık(37), işine gitmek için evinden çıktı. O sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, sokak ortasında Işık'a silahla ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Işık, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden hızlıca uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Işık'ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay sonrası yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da baraj doluluk oranı yağışlarla birlikte yüzde 40,14 oranına yükseldi | Video 04:45
İstanbul’da baraj doluluk oranı yağışlarla birlikte yüzde 40,14 oranına yükseldi | Video 04.04.2023 | 12:59
Şişli’de 73 yaşındaki yayaya çarparak ölümüne neden olan İETT şoförünün 6 yıl hapsi istendi! | Video 00:23
Şişli'de 73 yaşındaki yayaya çarparak ölümüne neden olan İETT şoförünün 6 yıl hapsi istendi! | Video 04.04.2023 | 12:46
Kuzuların anneleriyle buluşmaları dron ile görüntülendi | Video 05:38
Kuzuların anneleriyle buluşmaları dron ile görüntülendi | Video 04.04.2023 | 12:09
Sancaktepe’de hastane yöneticisi silahlı saldırıda öldürüldü! | Video 00:51
Sancaktepe'de hastane yöneticisi silahlı saldırıda öldürüldü! | Video 04.04.2023 | 12:24
Samsun’da internetteki sitelerden sahte parayla alışveriş yapan 2 kişi yakalandı | Video 01:17
Samsun'da internetteki sitelerden sahte parayla alışveriş yapan 2 kişi yakalandı | Video 04.04.2023 | 12:04
Sultangazi’de iş yeri sahibinin kaçırılması güvenlik kamerasında | Video 03:03
Sultangazi'de iş yeri sahibinin kaçırılması güvenlik kamerasında | Video 04.04.2023 | 11:59
Şanlıurfa’da dehşet! Kayınbiraderini sokak ortasında katletti! O anlar kamerada | Video 02:24
Şanlıurfa'da dehşet! Kayınbiraderini sokak ortasında katletti! O anlar kamerada | Video 04.04.2023 | 11:35
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 4 Nisan 2023 Salı atv izle! | Video 04:51
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 4 Nisan 2023 Salı atv izle! | Video 04.04.2023 | 10:39
Mersin’de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı | Video 00:14
Mersin'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı | Video 04.04.2023 | 10:40
Yaşlı adamın 1.5 milyon lirasını alan şahıslar adliyeye sevk edildi | Video 00:28
Yaşlı adamın 1.5 milyon lirasını alan şahıslar adliyeye sevk edildi | Video 04.04.2023 | 10:22
AFAD’dan 25 metre derinlikte yavru köpek kurtarma operasyonu | Video 01:09
AFAD'dan 25 metre derinlikte yavru köpek kurtarma operasyonu | Video 04.04.2023 | 10:18
Adana’da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı | Video 00:55
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı | Video 04.04.2023 | 10:16
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına 17 gözaltı kararı | Video 01:11
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına 17 gözaltı kararı | Video 04.04.2023 | 10:02
Cesedi bulunan Gabonlu kızın, çıplak ayak sokakta koşarken son görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:14
Cesedi bulunan Gabonlu kızın, çıplak ayak sokakta koşarken son görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.04.2023 | 09:55
Evinin kirasını 11 lira eksik yatırınca tahliye kararı çıktı | Video 02:39
Evinin kirasını 11 lira eksik yatırınca tahliye kararı çıktı | Video 04.04.2023 | 09:29
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:50
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı | Video 04.04.2023 | 09:21
Yusufeli Barajı ve HES’te su yüksekliği 100 metreyi buldu | Video 02:22
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 100 metreyi buldu | Video 04.04.2023 | 08:54
Kadıköy’de Kur’an kursuna çirkin saldırı! Camlarını kırıp hakaretler yağdırdı! | Video 02:07
Kadıköy’de Kur'an kursuna çirkin saldırı! Camlarını kırıp hakaretler yağdırdı! | Video 04.04.2023 | 09:02
Elektrik panosundan çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü | Video 01:34
Elektrik panosundan çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü | Video 04.04.2023 | 08:21
Maltepe’de kontrolden çıkan tır yol ayrımından D-100 kara yoluna düştü: 1 yaralı | Video 01:25
Maltepe’de kontrolden çıkan tır yol ayrımından D-100 kara yoluna düştü: 1 yaralı | Video 04.04.2023 | 08:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA