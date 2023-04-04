Sancaktepe'de hastane yöneticisi silahlı saldırıda öldürüldü! | Video
SANCAKTEPE'de özel bir hastanenin yöneticisi olan Mehmet Işık, işine gitmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Işık, olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan kaçtı.
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